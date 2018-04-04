Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире Youtube, покончила с собой

04.04.2018 03:33

Ранены по меньшей мере 4 человека

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 4 человек получили ранения.

фото AFP

Подозреваемая женщина в совершении стрельбы была найдена мертвой. Очевидно, она застрелилась.

Пресс-секретарь госпиталя Сан-Франциско подтвердил, что они лечат трех человек – 36-летнего мужчину в критическом состоянии и двух женщин в возрасте 36 и 27 лет (в тяжелом и хорошем состояниях).

Остальные раненые были доставлены в другую больницу.

Los Angeles Times сообщает, что по меньшей мере два человека могли погибнуть от выстрела и 10 человек были доставлены в больницы.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте.

Власти не рассматривают версию теракта.

Ранее сотрудник компании Youtube Валим Лаврусик сообщил в Twitter, что в штаб квартире компании произошла стрельба.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами", – написал он.

Спустя почти полчаса он сообщил, что всех эвакуировали.

Источник в правоохранительных органах подтвердил репортеру, что стрелок – это белокожая женщина, одетая в черный топик", – говорится в сообщении.

В местной больнице подтвердили, что к ним поступили 5 человек. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...