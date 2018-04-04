Женщина, устроившая стрельбу в штаб-квартире Youtube, покончила с собой

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Ранены по меньшей мере 4 человека
В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 4 человек получили ранения.
Подозреваемая женщина в совершении стрельбы была найдена мертвой. Очевидно, она застрелилась.
Пресс-секретарь госпиталя Сан-Франциско подтвердил, что они лечат трех человек – 36-летнего мужчину в критическом состоянии и двух женщин в возрасте 36 и 27 лет (в тяжелом и хорошем состояниях).
Остальные раненые были доставлены в другую больницу.
Los Angeles Times сообщает, что по меньшей мере два человека могли погибнуть от выстрела и 10 человек были доставлены в больницы.
Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте.
Власти не рассматривают версию теракта.
Ранее сотрудник компании Youtube Валим Лаврусик сообщил в Twitter, что в штаб квартире компании произошла стрельба.
"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами", – написал он.
Спустя почти полчаса он сообщил, что всех эвакуировали.
Источник в правоохранительных органах подтвердил репортеру, что стрелок – это белокожая женщина, одетая в черный топик", – говорится в сообщении.
В местной больнице подтвердили, что к ним поступили 5 человек. // Сегодня
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