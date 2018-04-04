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Женщина задушила беременную девушку и вырезала ее ребенка

04.04.2018 09:00

Мексиканка задушила беременную девушку и вырезала ее ребенка из живота.

Сделала она это для того, чтобы скрыть собственный выкидыш, передает Mirror.

Джессика Габриэла

Джессика Габриэла

Следствие утверждает, что жительница Мексики Синтия Фатима заманила 20-летнюю Джессику Габриэлу к себе домой, после чего задушила ее, а затем вырезала малыша.

Познакомились они в социальных сетях. Убийца предлагала отдать беременной девушке детские вещи. Когда будущая мама перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

Синтия Фатима

Синтия Фатима

Тело беременной было найдено дома у Синтии Фатимы и ее мужа. Позже пара была арестована в городе Тампико. Через несколько дней после убийства мексиканка пришла в больницу с мертвым ребенком и начала утверждать, что потеряла его при родах.

Выяснилось, что месяцем ранее у женщины случился выкидыш, но она не сказала об этом мужу. Синтия жила вместе с тремя своими детьми, в то время как супруг работал вдали от дома. Девушка боялась сказать ему о прервавшейся беременности, поэтому придумала план, чтобы украсть ребенка. // Обозреватель

 

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