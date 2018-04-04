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Российское «дембельское» мобильное приложение собирает информацию о пользователях

04.04.2018 09:09

Украинских военных предостерегают от использования российского мобильного приложения, которое собирает персональную информацию и отслеживает передвижения пользователей

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

ДМБ

Отмечается, что таких шпионских программ, которые могут иметь доступ к почти всем данным на мобильных устройствах, есть несколько. Но все они имеют единое общее – это российское происхождение. Наиболее популярным, считают эксперты, является "ДМБ Таймер".

"На первый взгляд, это бесплатная программа, которая считает количество дней до окончания службы. На самом же деле, это – находка для врага", - констатируют военные журналисты.

В частности, это приложение получает информацию об активности пользователя, который использует на своем мобильном устройстве службу геолокации, камеру, микрофон, внутреннюю память. Также программа может блокировать спящий режим телефона.

Как обнаружили через социальные сети авторы сюжета, пользователями российского шпионского приложения являются многие украинские военнослужащие, в том числе и участники боевых действий.

"Мобильные приложения стали полноценным оружием во время гибридной агрессии РФ. И, к сожалению, это оружие эффективно и не требует привлечения больших средств", - отмечает Военное телевидение. // espreso.tv

 

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