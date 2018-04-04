В Николаеве задержали грабителя, совершившего три нападения за ночь

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около полуночи на улице 2-й Экипажной произошел грабеж, на поиск подозреваемых немедленно направили все свободные патрули. Затем сообщили о еще одном ограблении на улице 3-я Слободская, по ориентировке приметы грабителей были такие же, как и в первом случае. На поиск нападавших дополнительно направили экипажи патрульной полиции.

Когда сотрудники ТОР отрабатывали дворовую территорию по улице Чкалова, возле наряда остановился автомобиль, из которого выбежала женщина с окровавленным лицом и сообщила, что на нее несколько минут назад тоже было совершено нападение с целью ограбления. Уже через несколько минут патрульные заметили мужчину, который по приметам подходил под описание, предоставленное пострадавшей. Заметив машину правоохранителей, мужчина начал убегать, но после непродолжительной погони был задержан. Во время поверхностной проверки у задержанного нашли вещи пострадавшей и вещи с предыдущих двух грабежей.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, злоумышленник грабил людей не один, а с сообщниками, с которыми, по словам задержанного, он познакомился накануне за рюмкой. Сейчас их личности устанавливает полиция. Злоумышленники нападали на граждан, били, забирали сумки и убегали. Ночью жертвами преступников стали сразу трое николаевцев, две женщины и мужчина, которые после преступлений вынуждены были обратиться за помощью к врачам. // Преступности НЕТ