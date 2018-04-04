Известного российского телеведущего посадили на 7 лет за мошенничество. В очередной раз

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова). Служители Фемиды сочли его виновным в целом ряде мошенничеств. Учитывая, что это была не первая подобная история для Орешникова, он получил крупный срок.

Поскольку Владимир Резник-Орешников полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, то его дело рассматривалось в упрощенном порядке. Несмотря на это, бывший телеведущий получил серьезное наказание: он проведет в колонии семь лет. Объясняется это тем, что ранее Резник-Орешников уже был осужден за мошенничество. А новые эпизоды преступной деятельности были сочтены как рецидив, что ужесточает наказание.

Адвокат потерпевшей стороны Аркадий Андрусяк заявил «Росбалту», что удовлетворен приговором и считает его заслуженным.

Примечательно, что на этом данная история не закончится. В рамках досудебного соглашения, экс-телеведущий дал показания о том, что деньгами потерпевшего в сумме 3,5 млн рублей под «решалово» завладел еще один адвокат — член адвокатской палаты по Краснодарскому краю. Он обещал обеспечить бизнесмену условное наказание. Однако пока юридическая оценка действиям данного защитника не дана. Это должно произойти после вынесения приговора.

Вплоть до 2011 года Владимир Резник (тогда он носил фамилию Орешников) был довольно известным адвокатом. Он представлял ряд обвиняемых по «громким» делам, являлся соведущим популярного телевизионного шоу «Суд идет», транслировавшегося телеканалом «Россия».

А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как признался Сергей Слободяник, Орешников запросил у него 20 млн рублей для того, чтобы он остался в деле в качестве свидетеля. Несмотря на выплату всей суммы, вскоре Слободянику предъявили обвинения. Тогда Орешников стал требовать у него еще 500 тыс. рублей за то, чтобы экспертиза признала Слободяника невменяемым. Последний не выдержал и обратился с заявлением в СК, при получении денег адвокат был задержан.

Тверской суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам колонии. В ходе слушаний выяснилось, что у Орешникова был поддельный диплом о юридическом образовании, поэтому его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. В 2013 году он вышел на свободу и сменил фамилию на Резник. Затем бывший телеведущий сумел сначала получить новый диплом о высшем юридическом образовании, а потом обзавелся «корочкой» адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов, с которой, как теперь выяснилось, принялся за старое. (В ноябре 2015 года Советом адвокатской палаты региона Резник был лишен статуса адвоката, но уже через год вновь им стал, уже в Чеченской Республике).

По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами. За знакомство с юристом священнослужитель попросил пожертвовать на нужды прихода 100 тыс. рублей, после чего свел коммерсанта с Владимиром Резником.

Бывший телеведущий представился адвокатом (хотя в тот момент им не являлся) и «щеголял» многочисленными связями в правоохранительном блоке. Своему собеседнику он, в частности, предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, а Останкинский райсуд в последующем дал бизнесмену условный срок. За свои услуги Орешников-Резник потребовал сначала 1 млн рублей (получил лично), а потом еще 3,6 млн рублей (получены через посредника), большую часть которых обещал пустить на «работу» со следователями и судьями. Однако сначала он тянул время, а потом почти перестал выходить на связь с клиентом.

Потерпевший рассказал о случившемся своему адвокату Аркадию Андрусяку, при активном участии которого и были собраны материалы, необходимые для возбуждения дела на Орешникова-Резника.

Сам он большую часть времени проводил в Израиле (экс-телеведущий имеет двойное гражданство — России и Израиля), появляясь в Москве наездами и используя при перемещении разные паспорта. В результате сыщики узнали, что Резник прилетел в Москву и купил по своему российскому паспорту билеты в Минск. После прохождения регистрации он был задержан в аэропорту.

В ходе следствия «всплыла» еще одна афера. В свое время за получение взятки были задержаны сотрудницы Трудовой инспекции Москвы Людмила Жамнова и Алена Сандригайло. Резник, ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, предложил за крупную сумму избежать предъявления обвинений. При этом адвокат обещал, что деньги пойдут непосредственно следователю и его руководителю. Жамнова и Сандригайло заплатили. А вскоре им предъявили обвинения. В апреле 2016 года сотрудники Трудовой инспекции были приговорены к условным срокам. После того как в ноябре 2016 года Резник-Орешников был задержан за другое преступление, Жамнова и Сандригайло написали на него заявление. Проверив изложенные факты и найдя им подтверждение, следователи предъявили адвокату новые обвинения.

Юрий Вершов