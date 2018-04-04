В Коростені заступник головного лікаря вимагав хабар від тимчасово непрацездатного пацієнта

На Житомирщині затримали медика, який вимагав від свого пацієнта хабар тільки за те, щоб оформити направлення для проходження медичної комісії.

Такі направлення видають для непрацездатних громадян, які хочуть установити групу інвалідності. Сьогодні, 3 квітня, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, посадовця затримано на початку робочого дня, о 9 год. 10 хв., у приміщенні комунальної установи «Коростенська центральна районна поліклініка» саме у той момент, коли він одержав неправомірну вигоду на сумі 3 тисячі гривень, – інформують у прокуратурі Житомирщини.

Такі «розцінки» заступник головлікаря центральної районної поліклініки Коростеня встановив лише за те, щоб видати пацієнту направлення для проходження огляду МСЕК. Наразі медичного чиновника затримано у порядку ст.208 КПК України. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, під процесуальним керівництвом прокуратури області, проводить СУ ГУ Нацполіції в області. Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. // Корупція.Інфо