Facebook удалил сотни аккаунтов российской «фабрики троллей»

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Удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели небольшой политический характер
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей". Об этом сообщает Reuters.
"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", - сказал Цукерберг.
Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и манипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает ее присутствия в соцсети в любом виде.
Отмечается, что удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели небольшой политический характер.
Также два месяца назад в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США были предъявлены обвинения 13 российским гражданам, среди которых "фабрика троллей" ("Агентство интернет-исследований"). // 112.ua
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