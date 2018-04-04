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Facebook удалил сотни аккаунтов российской «фабрики троллей»

04.04.2018 09:58

Удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели небольшой политический характер

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей". Об этом сообщает Reuters.

CNN Money

"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", - сказал Цукерберг.

Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и манипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает ее присутствия в соцсети в любом виде.

Отмечается, что удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели небольшой политический характер.

Также два месяца назад в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США были предъявлены обвинения 13 российским гражданам, среди которых "фабрика троллей" ("Агентство интернет-исследований"). // 112.ua

 

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