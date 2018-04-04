Озброєні покидьки на викраденому авто переслідували автобус з дітьми, які стали свідками злочину

На Запоріжжі двоє чоловіків незаконно заволоділи автомобілем, намагались проникнути до магазину, переслідували автобус з дітьми, які стали свідками події, та погрожували їм зброєю. Зловмисників затримали поліцейські. Відкриті кримінальні провадження.

3 квітня двоє зловмисників в селі Сонячне Запорізького району після розпиття спиртних напоїв заволоділи автомобілем «GREAT», який належить місцевій мешканці 1987 року народження, та поїхали в невідомому напрямку.

Після цього фігуранти намагалися проникнути до приміщення магазину в селі Малишівка. В цей час на зупинці громадського транспорту, яка розташована біля магазину, перебували діти. Неповнолітні зайшли до автобусу та поїхали, а зловмисники почали їх переслідувати на автомобілі. Вони вимагали зупинитись та один з них через вікно погрожував пістолетом. Водій автобусу не зупинився, а продовжив рух. Постраждалих немає.

Працівники Запорізького відділення поліції біля села Широке виявили транспортний засіб, схожий на викрадений і затримали зловмисників. Ними виявились мешканці села Сонячне 1999 та 2000 років народження.

У затриманих вилучили пістолет, який направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Обидва чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що працівники поліції ліквідували злочинну групу, члени якої упродовж року скоювали крадіжки та угони автомобілів на території Запорізької області.

Відділ комунікації поліції Запорізької області