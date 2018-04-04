Озброєні покидьки на викраденому авто переслідували автобус з дітьми, які стали свідками злочину

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На Запоріжжі двоє чоловіків незаконно заволоділи автомобілем, намагались проникнути до магазину, переслідували автобус з дітьми, які стали свідками події, та погрожували їм зброєю. Зловмисників затримали поліцейські. Відкриті кримінальні провадження.
3 квітня двоє зловмисників в селі Сонячне Запорізького району після розпиття спиртних напоїв заволоділи автомобілем «GREAT», який належить місцевій мешканці 1987 року народження, та поїхали в невідомому напрямку.
Після цього фігуранти намагалися проникнути до приміщення магазину в селі Малишівка. В цей час на зупинці громадського транспорту, яка розташована біля магазину, перебували діти. Неповнолітні зайшли до автобусу та поїхали, а зловмисники почали їх переслідувати на автомобілі. Вони вимагали зупинитись та один з них через вікно погрожував пістолетом. Водій автобусу не зупинився, а продовжив рух. Постраждалих немає.
Працівники Запорізького відділення поліції біля села Широке виявили транспортний засіб, схожий на викрадений і затримали зловмисників. Ними виявились мешканці села Сонячне 1999 та 2000 років народження.
У затриманих вилучили пістолет, який направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Обидва чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що працівники поліції ліквідували злочинну групу, члени якої упродовж року скоювали крадіжки та угони автомобілів на території Запорізької області.
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