Задержана еще одна фигурантка дела о полицейско-воровской шайке со столичного ж/д вокзала

На территории Закарпатской области задержан еще один фигурант по делу полицейских-мошенников, которые длительное время действовали на территории столичного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками ДВБ ГУ НП Украины на территории Закарпатской области возле границы с Румынией задержали одну из фигуранток уголовного производства в отношении организованной преступной группы из числа сотрудников криминальной полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых на столичном вокзале длительное время орудовали профессиональные воры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, указанная преступная группа, которую возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции на станции "Киев-Пассажирский", была разоблачена работниками столичной прокуратуры в январе 2018 года.

К преступной деятельности подполковник привлек 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале.

После разоблачения их деятельности 8 членам преступной группировки было объявлено о подозрении. В дальнейшем суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако одна фигурантка, понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции покинула помещение суда и направилась в бега. Благодаря удачно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям местонахождение разыскиваемой женщины удалось установить, а ее саму задержать вчера вблизи государственной границы с Румынией. В настоящее время решается вопрос о доставке подозреваемого в суд для избрания меры пресечения. Следствие в уголовном производстве продолжается.