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Одесит на вулиці порізав двох юнаків. Від проникаючого поранення в серце один з них помер в лікарні

04.04.2018 10:30

Подія сталася вночі на вулиці Іцхака Рабіна в Одесі. Між нетверезими 45-річним чоловіком та незнайомими йому 18-річними хлопцями виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний дістав ніж і вдарив одного з юнаків у груди. Його товариш отримав менш значні ушкодження – його було поранено у спину.

Обох потерпілих доставили до міської лікарні. Під час надання медичної допомоги хлопець з проникаючою раною грудної клітини помер.

убивство

Цієї ж доби працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий місцевий житель. 

Чоловік зізнався у вчиненому. Під час невідкладного обшуку у нього було вилучено та направлено на експертизу ймовірне знаряддя злочину – ніж. 

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває. 

Відділ комунікації поліції Одеської області

 

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