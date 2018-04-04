Одесит на вулиці порізав двох юнаків. Від проникаючого поранення в серце один з них помер в лікарні

Подія сталася вночі на вулиці Іцхака Рабіна в Одесі. Між нетверезими 45-річним чоловіком та незнайомими йому 18-річними хлопцями виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний дістав ніж і вдарив одного з юнаків у груди. Його товариш отримав менш значні ушкодження – його було поранено у спину.

Обох потерпілих доставили до міської лікарні. Під час надання медичної допомоги хлопець з проникаючою раною грудної клітини помер.

Цієї ж доби працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий місцевий житель.

Чоловік зізнався у вчиненому. Під час невідкладного обшуку у нього було вилучено та направлено на експертизу ймовірне знаряддя злочину – ніж.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області