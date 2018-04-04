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В Киеве юные отморозки избили продюсера канала «Украина» и напали на охранника супермаркета

04.04.2018 10:41

В ночь на 4 апреля в Киеве группа молодых людей совершила два преступления. Сначала они избили и ограбили продюсера телеканала «Украина», а после этого при попытке украсть товар из супермаркета «Велика Кишеня» напали на охранника с ножом.

Все произошло на улице Гната Юры, 6, примерно в 00:30. Об этом Информатору стало известно на месте событий.

В ходе разбирательства стало известно, что грабители подходят под ориентировку другого преступления

В супермаркете задержали парней и девушек, которые при попытке вынести товар из магазина напали на охранника с ножом. В ходе разбирательства стало известно, что грабители подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта. Их задержали и увезли на опознание.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ОСТАНОВКЕ

Пострадавший мужчина рассказал, что работает продюсером на телеканале «Украина» и около 00:30 шел домой из магазина. В этот момент на остановке общественного транспорта «Универсам» на него напала группа неизвестных людей и без разговоров начали его избивать. Они отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Мужчина вернулся в редакцию телеканала, которая находится неподалеку, там уже вызвали «скорую» и патрульную полицию. Он получил многочисленные травмы, а именно: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана верхней губы и травма грудной клетки.

Предварительно, пострадавший узнал нападавших. На остановке, где произошел инцидент, остались множественные следы крови.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В СУПЕРМАРКЕТЕ «ВЕЛИКА КИШЕНЯ»

Около 01:00 в супермаркет забежала группа молодых людей и пыталась вынести товар, а именно, алкогольные напитки, не рассчитавшись за них. Это увидели охранники магазина и остановили грабителей. Один из «потенциальных покупателей» достал из кармана нож и попытался ударить им охранника. Холодное оружие удалось выбить из рук, началась драка.

В ходе конфликта были разбиты бутылки, о которые порезал лицо один из грабителей. Ему понадобилась помощь медиков. Однако через некоторое время он вышел из кареты скорой помощи.

На местах происшествий работали наряды патрульной полиции, полиции охраны, медики и следственно-оперативная группа. Все участники инцидентов дают показания, подозреваемые задержаны. 

 

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