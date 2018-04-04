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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 03.04.2018

04.04.2018 10:59

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 03.04.2018

До Малиновського відділу поліції в м. Одеса звернувся начальник охорони одного з одеських гіпермаркетів та повідомив, що невідома особа викрала з магазину продукти харчування та гігієнічні засоби на суму більше 1 тисячі гривень. У ході проведених заходів була встановлена 35-річна жителька м. Теплодар Одеської області. Жінка надала правдиві свідчення та була відпущена під особисте зобов’язання.

полиция

Поліцейські Малиновського відділу поліції в м. Одеса викрили 32-річного крадія, який в одній із багатоповерхівок на вулиці Генерала Петрова з шахти ліфта зняв котушку. Чоловік зізнався у скоєному та був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

До Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 22-річний одесит. Чоловік повідомив, що в одному з готелів Одеси з його сумки поцупили ноутбук, гаманець з грошима та документи. В ході проведених заходів було викрито 25-річного місцевого жителя. Чоловік надав правдиві свідчення та був відпущений під особисте зобов’язання.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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