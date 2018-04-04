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В Киеве под вывеской стрип-клуба, как обычно, работал бордель

04.04.2018 11:17

В развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, в основном – иностранцы

В Киеве полиция разоблачила бордель, замаскированный под стрип-клуб. Правоохранители прекратили преступную деятельность организованной группы, которая занималась интимным бизнесом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ НП в столице, члены преступной группы обустроили место разврата на улице Большая Васильковская. Клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг. 

В состав группировки входили 27-летняя организатор, которая занималась распределением обязанностей и денег между участниками, и трое ее "помощников" – они искали и вербовали девушек, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам.

Как установили правоохранители, в развлекательное заведение наведывались состоятельные клиенты, в основном – иностранцы, которых по желанию обслуживали проститутки. Стоимость "взрослых" развлечений составляла от 2500 гривен в час. Расчет осуществлялся исключительно в помещении клуба.

После интимных утех девушки отдавали половину прибыли организаторам преступной деятельности.

В рамках уголовного производства полиция провела одновременно два обыски по адресам расположения ночного клуба и отеля, где женщины также оказывали интимные услуги. Оттуда изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, серверы и т.п.

С нарушительницами закона полицейские провели профилактические беседы и составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Организатору преступной группировки решением суда избрана мера пресечения – домашний арест. Решается вопрос об определении меры пресечения другим участникам группы. // Сегодня

 

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