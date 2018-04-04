На Львівщині працівника міграційної служби затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабара

Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували посадовця міграційної служби, яка налагодила схему системного одержання неправомірних вигод за сприяння у прискоренні видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетний головний спеціаліст одного з районних відділів ГУ ДМС України у Львівській області.

Вчора, 3 квітня, працівниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області правопорушницю було затримано під час одержання 10 тисяч гривень хабара.

За даним фактом слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Головному спеціалістові загрожує від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми з отримання неправомірних вигод.

Нагадаємо, що на Львівщині у січні цього року, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували двох чиновників в одержанні хабарів, які постануть перед судом.

Департамент захисту економіки

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