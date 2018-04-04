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На Львівщині працівника міграційної служби затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабара

04.04.2018 11:35

Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували посадовця міграційної служби, яка налагодила схему системного одержання неправомірних вигод за сприяння у прискоренні видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетний головний спеціаліст одного з районних відділів ГУ ДМС України у Львівській області.

полиция

Вчора, 3 квітня, працівниками Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчими обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області правопорушницю було затримано під час одержання 10 тисяч гривень хабара.

За даним фактом слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Головному спеціалістові загрожує від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми з отримання неправомірних вигод.

Нагадаємо, що на Львівщині у січні цього року, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували двох чиновників в одержанні хабарів, які постануть перед судом.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України
тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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