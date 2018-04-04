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Программист «пытал» юных девиц, заставляя... читать книги

04.04.2018 11:45

С жалобой в полицию на то, что её дочь захватили в заложники и насильно заставляют... читать книги о Гарри Поттере, обратилась в полицию подмосковного Воскресенска родительница одной из школьниц.

Как удалось выяснить «МК», удивительная жалоба в правоохранительные органы поступила 14 марта от матери 15-летней Галины (все имена изменены).

Пытал Гарри Поттером: программиста задержали за склонение подростков к чтению

Родительница школьницы заявила, что её дочь школьницу вместе с подругой силой удерживали в квартире двое мужчин. В тот же день оперативники задержали 41-летнего программиста Станислава, официально трудоустроенного курьером. У мужчины было две квартиры: в одной он жил постоянно с подругой, в другую наведывался лишь изредка. В свободное время Станислав посещал местный компьютерный клуб, где общался, в основном, со школьниками и студентами. Молодые люди нередко наведывались в гости к взрослому другу — как раз в пустующую квартиру.

На очередную вечеринку к Станиславу явились его друг, а также две школьницы 15 и 17 лет, Галина и Ольга. Мужчины утверждают, что сабантуй проходил без каких-либо прелюбодеяний: все курили и пили водку, весело болтали, а потом устроились на ночлег. На следующий день Станислав приготовил завтрак, накормил гостей и уехал на работу. Однако Галина сообщила сыщикам другую версию. Со слов школьницы, Стас забрал у юных девиц телефоны и заставил их читать вслух приключения Гарри Поттера. Периодически он намекал на сексуальную связь. В конце концов подруги убежали в соседнюю комнату, заперли дверь на крючок и сидели там до утра, пока хозяин не ушел.

Кроме того, следователи допросили несовершеннолетнюю работницу компьтерного клуба, которая только подлила масла в огонь. Якобы однажды она приходила по делу к Станиславу, он встретил ее в халате и попытался обнять её. Однако множество допрошенных считают, что произошло недоразумение. Руководство заведения предоставило компетентным органам видеозаписи из помещений клуба, на которых нет ни намёка на сексуальный интерес мужчины к юным посетительницам.

Знакомые и друзья заявляют, что Стас был просто добр к подросткам из неблагополучных семей, кормил их и одевал, а одним из условий того, чтобы прийти к нему в гости, он не раз называл в компьютерном клубе — это минимум один час чтения в целях самообразования.

Изначально следователи подготовили обвинение Станиславу по двум статьям УК: незаконное лишение свободы и развратные действия. Однако сам факт интимного преступления ничем существенным не подтверждается. Тем не менее, суд арестовал подозреваемого.

 

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