На Харківщині чоловік забив до смерті свого знайомого

Інформація про смерть чоловіка надійшла до місцевої поліції близько 21.00.

Поліцейські встановили, що того дня до 61-річного місцевого мешканця прийшли в гості двоє товаришів. Чоловіки відпочивали, вживали алкогольні напої. Під вечір між гостями виник конфлікт, в ході якого товариш наніс кілька ударів в обличчя загиблому. Від ударів 51-річний чоловік знепритомнів та впав на підлогу. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце, констатувала смерть потерпілого.

В результаті проведених заходів поліцейські затримали 48-річного жителя села Водолазьке.

Речові докази вилучені.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області