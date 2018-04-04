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Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста Бубенчика

04.04.2018 12:05

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал объявление подозрения активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года, указав, что считает неправильным квалификацию действий активиста. 

Об этом Генпрокурор написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Луценко прокомментировал дело в отношении активиста Майдана Бубенчика

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которую определили сотрудники Департамента спецрасследований С.Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - заявил Ю.Луценко.

Он добавил, что в течение дня ждет от своего заместителя "окончательного объективного решения о квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определении его статуса в производстве, а также мере пресечения, которую можно применить к нему".

Накануне начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Генпрокуратура объявила подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года.

 

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