В Одесі лікар вимагала тисячу доларів за поміщення у психлікарню

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Прокуратура Одещини спільно з іншими правоохоронними органами вживає заходи, спрямовані на протидію проявам корупції на території регіону.
Так, співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в області та слідчими Головного управління Національної поліції в області викрили одного з лікарів медичного закладу в Одесі.
Медичний працівник комунального підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» вимагала та одержала від громадянки 1 тис доларів США хабара за поміщення у лікарню її батька та подальше оформлення документів для проведення експертизи.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи, поєднаний з вимаганням) здійснює прокуратура Одещини.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...