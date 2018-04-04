В Одесі лікар вимагала тисячу доларів за поміщення у психлікарню

Прокуратура Одещини спільно з іншими правоохоронними органами вживає заходи, спрямовані на протидію проявам корупції на території регіону.

Так, співробітники обласної прокуратури спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в області та слідчими Головного управління Національної поліції в області викрили одного з лікарів медичного закладу в Одесі.

Медичний працівник комунального підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» вимагала та одержала від громадянки 1 тис доларів США хабара за поміщення у лікарню її батька та подальше оформлення документів для проведення експертизи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи, поєднаний з вимаганням) здійснює прокуратура Одещини.

Прес-служба прокуратури Одеської області