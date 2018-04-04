НАБУ обнародовало фрагменты записей прослушки главы САП Холодницкого

На видео есть фрагмент разговора со свидетелем по делу о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных записей "прослушки" руководителя САП Назара Холодницького. Фрагменты разговоров Холодницкого опубликованы НАБУ в среду в YouTube, сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Национальное бюро считает целесообразным обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ отметили, что данные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного ГПУ.

"В результате, по мнению НАБУ, были установлены факты, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях руководителя САП признаков уголовных и дисциплинарных нарушений. В частности, речь идет о возможном подстрекательстве свидетелей к даче ложных показаний, о разглашение сведений досудебного расследования лицам, которые не имеют отношения к соответствующего уголовного производства", - сказано в сообщении.

Так, на записи есть фрагмент разговора со свидетелем по делу о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

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В ведомстве отметили, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП "никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа", сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме.

В то же время в НАБУ отметили, что вопрос привлечения руководителя САП к уголовной ответственности относится к компетенции ГПУ как органа досудебного следствия в упомянутом уголовном производстве. По дисциплинарной составляющей дела 30 марта 2018 года директор НАБУ Артем Сытник передал соответствующую жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, что САП обнаружила прослушку в кабинете руководителя Назара Холодницкого. Отмечалось, что прослушкой занимались НАБУ и ГПУ. Позже Холодницкий подтвердил прослушку в своем кабинете. Луценко заявил, что ГПУ вместе с НАБУ действительно проводят расследование в отношении сотрудников САП, в том числе Холодницкого.

Через некоторое время КДКП открыла дисциплинарное производство относительно главы САП. Сам руководитель Холодницкий намерен просить Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров об отстранении от должности главы САП на время расследования.

По словам Холодницкого, ГПУ открыла уголовное производство против него по подозрению в разглашении ведомостей досудебного расследования. По его мнению, речь идет о "деле Супрун". // 112.ua