Прокуратура вживає заходи щодо недопущення безпідставного стягнення з держпідприємства 23 млн. грн.

Органи прокуратури, діючи на захист інтересів держави, вживають заходів щодо недопущення безпідставного стягнення з державного підприємства коштів у сумі понад 23 млн грн.

Установлено, що господарським судом задоволено позов ПП «Протос» про стягнення на підставі договору про відступлення права вимоги з ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» 23 млн грн заборгованості та штрафних санкцій за несвоєчасний розрахунок за поставлений у 2014 році товар на користь філій товариства, що розташовані на території Автономної Республіки Крим.

Водночас внаслідок збройної агресії Російської Федерації у лютому 2014 року територію Автономної Республіки Крим, де розташовано філії ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», було тимчасово окуповано, і воно втратило можливість здійснювати свою діяльність та контролювати діяльність філій на півострові.

Крім того, позивачем не надано до суду доказів – первинних бухгалтерських документів, які свідчили б про реальність поставки товарів на кримські філії державного підприємства.

Зазначене стало підставою для вступу Генеральної прокуратури України з метою захисту інтересів держави у розгляд цієї справи на стадії касаційного перегляду судових рішень.

За активної участі Генеральної прокуратури України Верховний Суд 29.03.2018 скасував незаконні судові рішення, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України