«Предлагаете расстрелять?»: Аваков рассказал, что 30% нынешнего спецназа – экс-«Беркутовцы»

В МВД заявили, что после аттестации в 2016 году были уволены более 5 тыс. сотрудников МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что по итогам аттестации бывших сотрудников милиции в 2016 году, в целом не прошли испытания - 14% (5257 экс-милиционеров). Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает liga.net.

«Впервые МВД не скрывает такие факты. Из 70 тысяч проходивших аттестацию милиционеров, уволены 5257, еще почти столько же понижено в должности. Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4 тысячи уголовных дел, под тысячу уже направлены в суд», - отметили в МВД.

Также министр внутренних дел рассказал, что в структуре нынешнего спецназа чуть меньше 30% составляют сотрудники спецназа 2013 года:

"Что касается изменений в кадровом составе спецподразделений. Субъективное ощущение – это субъективное ощущение. Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013 года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%", - рассказал министр.

На вопрос о том, все ли они являются бывшими сотрудниками "Беркута", Аваков ответил:

«Да. Это либо бывший «Беркут», либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения», - добавил министр.

Напомним, что после аттестации в 2016 году наибольшее количество правоохранителей было уволено в Киеве и Одессе. // 112.ua