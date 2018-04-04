«Предлагаете расстрелять?»: Аваков рассказал, что 30% нынешнего спецназа – экс-«Беркутовцы»

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В МВД заявили, что после аттестации в 2016 году были уволены более 5 тыс. сотрудников МВД
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что по итогам аттестации бывших сотрудников милиции в 2016 году, в целом не прошли испытания - 14% (5257 экс-милиционеров). Об этом рассказал глава МВД Арсен Аваков, передает liga.net.
«Впервые МВД не скрывает такие факты. Из 70 тысяч проходивших аттестацию милиционеров, уволены 5257, еще почти столько же понижено в должности. Новый Департамент внутренней безопасности за два года работы оформил почти 4 тысячи уголовных дел, под тысячу уже направлены в суд», - отметили в МВД.
Также министр внутренних дел рассказал, что в структуре нынешнего спецназа чуть меньше 30% составляют сотрудники спецназа 2013 года:
"Что касается изменений в кадровом составе спецподразделений. Субъективное ощущение – это субъективное ощущение. Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013 года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%", - рассказал министр.
На вопрос о том, все ли они являются бывшими сотрудниками "Беркута", Аваков ответил:
«Да. Это либо бывший «Беркут», либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения», - добавил министр.
Напомним, что после аттестации в 2016 году наибольшее количество правоохранителей было уволено в Киеве и Одессе. // 112.ua
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