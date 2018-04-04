В столичной школе потеряла сознание и чуть не умерла первоклассница

В Департаменте образования и науки КГГА сообщают о жутком случае, который произошел в школе № 69 на ул. Донецкой в Соломенском районе Киева. Со ссылкой на информацию Соломенского районного управления образования рассказывают: ученица 1 класса во время перемены в столовой потеряла сознание, когда пыталась купить себе буфетную продукцию.

"Ребенок подошел к прилавку. А в момент оплаты покупки девочка отступила, сказала "Ой!" и потеряла сознание. В это время в столовой были ученики, учителя и работники столовой. Сразу же была вызвана скорая помощь. Через две минуты "скорая" зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. За пять минут было проведены реанимационные мероприятия и восстановлено дыхание ребенка. Сейчас школьница находится с родителями в реанимации", – сообщают в департаменте.

Здесь назначили специальное расследование несчастного случая в школе. Причины ЧП устанавливаются. "Все будет выяснено в ходе расследования и сообщено отдельно в кратчайшие сроки", – говорят в КГГА. // Сегодня