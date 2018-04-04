Люди тупеют: «постаревшая тетка» «вспомнила» о связи Караченцовым, который не может ответить

Очередная ситуация из разряда «грязнее не придумаешь» коснулась артиста Николая Караченцова и его жену Людмилу Поргину. Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в передаче Андрея Малахова рассказала, что якобы 23 года была любовницей артиста. В этой ситуации обескураживает даже не то, что женщина скомпрометировала себя и выставила на посмешище, а то, как нагло она пропиарилась (а возможно, и заработала) за счет знаменитого человека именно тогда, когда он не в состоянии ей ответить.

Николай Караченцов и его жена Людмила Поргина

Чтобы доказать свой роман с Караченцовым, балерина продемонстрировала пленку автоответчика, на которую тот якобы оставлял сообщения. По её рассказам, она хранила ее 17 лет. Дальше Дмитриева предъявила простынь, на которой якобы отдыхала со знаменитостью... Тут даже сидящее в зале зрители, не отличающиеся особой адекватностью, оказались в ауте. Но Дмитриева нашла, как сгладить ситуацию и заявила, что якобы узнав, что артист никогда не оставит супругу, танцовщица якобы сбежала от Караченцова в Париж. Она уверяет, что именно она убедила артиста сменить репертуар и начать исполнять эстрадные песни…

— Я не удивлюсь, если сто или больше балерин или актрис расскажут, что были любовницами Караченцова, — говорит балетмейстер, постановщик балетов в Израиле и США Александр Беленький, покинувший Россию несколько лет назад. — Коля уже давно находится в таком состоянии, когда опровергнуть он ничего не может, но это не повод воспринимать его молчание, как знак согласия.

Эти постаревшие тетки лучше бы подумали, какое впечатление производят их признания на их детей, мужей, а вполне возможно и внуков. Приходит мальчик в школу, а товарищи ему кричат: «Твоя бабка с Караченцовым спала!». Мне кажется, эти дамы уже не поумнеют. С возрастом такие люди становятся только глупее». // «Московский комсомолец»