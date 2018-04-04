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В России заявили о задержании подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге

04.04.2018 13:15

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщил «Интерфакс».

По информации телеграм-канала «Мэш», задержанный — работник того же завода Владислав Шульга. Почему он решил отравить коллег таллием, не уточняется.

таллий

  • В конце марта на заводе сообщили, что основная версия отравления — бытовой конфликт, а «предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление». На самом заводе таллий не используется.
  • В чем заключался конфликт, не уточнялось. Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
  • Всего за медицинской помощью после отравления на авиазаводе обратились более 30 человек. Четверо из них к концу марта оставались в больницах. Первые сообщения об отравлении появились в марте, хотя сотрудники жаловались на плохое самочувствие с конца 2017 года. // Медуза

 

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