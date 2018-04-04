Холодницкий отреагировал на публикацию записей прослушки

Он пообещал приехать в Верховную Раду для комментариев.

Руководитель Специализованной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ.

Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТСН.ua в среду.

«Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться», - сказал он, отвечая на вопрос о опубликованых записях НАБУ.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.