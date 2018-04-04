Холодницкий отреагировал на публикацию записей прослушки

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Он пообещал приехать в Верховную Раду для комментариев.
Руководитель Специализованной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ.
Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ТСН.ua в среду.
«Я приеду в Раду - все прокомментирую. Будем биться», - сказал он, отвечая на вопрос о опубликованых записях НАБУ.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...