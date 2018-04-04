«Хоп-Хэй-Лалалэй - просто вызови бл...й»: в Одесі затримали міжрегіональну ОЗГ сутенерів (фото)

Злочинна група, яка займалася створенням місць розпусти, звідництвом та сутенерством, втягненням осіб у проституцію, була викрита оперативниками Одеського управління внутрішньої безпеки НПУ та Служби безпеки України. Головних фігурантів групи затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Встановлюється причетність до кримінального «бізнесу» працівників правоохоронних органів.

Інформація щодо діяльності міжрегіональної ОЗГ звідників і сутенерів, була отримана працівниками Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. За цією інформацією, зловмисники створили і організували діяльність мережі борделів.

За отриманими УДВБ НПУ відомостями Одеською місцевою прокуратурою № 3 було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Спільно з працівниками Служби безпеки України оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що група діє на території Одеси та Харкова. ОЗГ має чітке ієрархічне підпорядкування, стійкий характер організованості з розподілом функцій кожного з учасників. Зокрема, група систематично розширювала свою діяльність, відкриваючи нові місця розпусти та втягуючи до «бізнесу» значну кількість осіб в якості повій, операторів сall-центрів, модераторів сайтів у мережі Інтернет. Крім того, організатори підшукували водіїв таксі та приватних автомобілів, адміністраторів борделів.

Організатором групи виявилися 31-річна уродженка Донецької області, мешканка Харкова. Встановлено, що жінка має широке коло знайомств, в тому числі – і серед працівників правоохоронних органів. У разі необхідності вона зверталася до «покровителів» для вирішення проблем та усунення перешкод.



Злочинна група мала у розпорядженні офіси в Одесі та Харкові. Там працювали оператори, які приймали телефонні дзвінки від клієнтів та координували діяльність місцевих борделів. Також в офісах працювали адміністратори веб-сайтів, які створювали та розміщували відповідну рекламу.

У ролі співорганізаторів секс-бізнесу виступала пара співмешканців – 38-річний уродженець Сумської області та 37-річна уродженка Харківщини. Чоловік підбирав сутенерів, розробляв схеми, плани, порядок і правила діяльності злочинної групи, а також звітував організаторові про прибуток.

Його співмешканка мала контролювати необхідні конспіративні заходи для функціонування місць розпусти. Крім того, в її обов’язки входили підбір адміністраторів борделів та повій, облік виходу дівчат «на роботу», фінансова документація та нагляд за дисципліною.

Працівники Одеського управління ДВБ НПУ, Служби безпеки України та Одеської міської прокуратури № 3 отримали ухвали суду на проведення 12 санкціонованих обшуків. Задіявши бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, під час міжрегіональної спецоперації правоохоронці провели затримання організатораи секс-бізнесу та двох її найближчих помічників.

За адресами діяльності офісів злочинної групи у Харкові та Одесі було виявлено операторів телефонних дзвінків та адміністраторів сайтів. Вилучено всю оргтехніку, десятки мобільних телефонів, сотні сім-карт, чорнову фінансову документацію, паспорти та анкети повій, візитні картки борделів. Затримано майже три десятки повій, на яких складено адміністративні протоколи.



У Харкові, за місцем мешкання головної фігурантки злочинної групи, виявлено та вилучено 250 тисяч гривень, оргтехніку, а також гвинтівку СВД, автомат та набої до нього. Крім того, вилучено різноманітне приладдя для борделів, а в сейфі – бухгалтерську документацію.

Загалом, за адресами діяльності борделів та офісів злочинної групи, було вилучено майже 25 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень, отриманих у якості прибутку. Також вилучено три автомобілі представницького класу, на яких переміщалися головні фігуранти злочинної групи.



На теперішній час 31-річна донеччанка та двоє її «управляючих» затримані прокуратурою № 3 Одеси у порядку ст. 208 КПК України. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП у Одеській області. Найближчим часом затриманим буде оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.303 КК України, а суд обиратиме міру запобіжного заходу. Санкція зазначено статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, триває перевірка відомостей щодо можливої причетності до діяльності злочинної групи працівників правоохоронних органів, в тому числі – серед керівної ланки.

Нагадаємо, нещодавно Внутрішня безпека Нацполіції викрила співробітників поліції Вінниччини у втягненні жінок у заняття проституцією.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України