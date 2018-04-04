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На систематичному хабарництві викрили посадовця комунального підприємства Одеської міськради

04.04.2018 13:55

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі заступника начальника одного з комунальних підприємств Одеської міської ради.

Правоохоронці задокументували, що посадовець систематично вимагає гроші від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси. «Розцінки» становили від півтори тисячі доларів за кожне торгове місце.

СБУ

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання хабара у розмірі чотири тисячі доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

 

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