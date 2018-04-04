На систематичному хабарництві викрили посадовця комунального підприємства Одеської міськради

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі заступника начальника одного з комунальних підприємств Одеської міської ради.
Правоохоронці задокументували, що посадовець систематично вимагає гроші від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси. «Розцінки» становили від півтори тисячі доларів за кожне торгове місце.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання хабара у розмірі чотири тисячі доларів США.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
На фронте у нас пришло время «абсолютного перемирия». До этого были рутинные уже школьные, хлебные и пасхальные, а это вот «абсолютное». Дальше,...