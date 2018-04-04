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«За гранью возможного и допустимого». Российский поп сбацал «Мурку» в трапезной храма (видео)

04.04.2018 14:05

Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал недопустимым поведение священника, спевшего «Мурку» в трапезной храма.

«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого», — написал Волков в своем фейсбуке.

Мурка

Видео, на котором, предположительно, показан священник в церковном облачении, который поет «Мурку», получило широкое распространение в начале апреля. Достоверных данных о том, когда и где была сделана эта запись, нет. 

«За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь Мурку — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Хотя, ведь, ему там еще и подпевают», — отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла.

Печальнее всего, написал Волков, что по этому ролику «многие судят о всей Церкви, о всех ее священниках».

«Одно думаю — а вдруг монтаж и подстава? Хорошо бы, конечно. Но маловероятно», — добавил Волков. // Медуза

 

 

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