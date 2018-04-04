Холодницкий в Раде сделал заявление о деле по квартире «антикоррупционера» Лещенко

Об этом во время выступления в сессионном зале парламента заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

"Я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тыс. долларов. С опозданием, но это производство было зарегистрировано. Я жду, чем оно закончится. Анализ доходов и расходов не позволяет вам купить квартиру в центре Киева", - заявил Холодницкий, отвечая на вопрос нардепа Лещенко.

Как сообщалось, в феврале 2017 суд закрыл производство относительно квартиры Лещенко. Прокуратура собиралась оспаривать такое решение суда.