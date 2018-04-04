Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Холодницкий в Раде сделал заявление о деле по квартире «антикоррупционера» Лещенко

04.04.2018 14:15

Зарегистрировано производство по покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве. 

Об этом во время выступления в сессионном зале парламента заявил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

Холодницкий сделал заявление о деле по квартире Лещенко

"Я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире за 350 тыс. долларов. С опозданием, но это производство было зарегистрировано. Я жду, чем оно закончится. Анализ доходов и расходов не позволяет вам купить квартиру в центре Киева", - заявил Холодницкий, отвечая на вопрос нардепа Лещенко.

Как сообщалось, в феврале 2017 суд закрыл производство относительно квартиры Лещенко. Прокуратура собиралась оспаривать такое решение суда.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...