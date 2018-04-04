Поліція викрила двох медиків, які вимагали хабарі за оформлення груп інвалідності

В Донецькій області лікар однієї з районних лікарень області вимагав 17 тисяч гривень неправомірної вигоди, а на Житомирщині голова лікарської комісії три тисячі гривень.

На Донеччині правоохоронці задокументували злочинну схему систематичного вимагання неправомірної вигоди медичним працівником однієї з лікарень області. В межах кримінального провадження було встановлено, що кошти вимагав за вирішення питань щодо оформлення групи інвалідності. За вирішення вказаного питання фігурант вимагав 17 тисяч гривень. Під час одержання частини вказаної суми – 8 тисяч гривень правопорушника було затримано.

Крім того, в Житомирській області працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури також затримали лікаря. Медик вимагав та одержав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо призначення громадянину групи інвалідності, але свою «допомогу» оцінив в три тисячі гривень.

Викритим у хабарництві особам може загрожувати покарання, у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки

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