При пожаре в детском ТЦ в Москве погиб человек. Пострадали трое пожарных

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При пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» погиб человек. Об этом сообщили в службе скорой помощи.
По информации «Мэш», погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.
Источник «Интерфакс» рассказал, что всего пострадали двое человек, в том числе один пожарный. Из здания эвакуировали 600 человек.
В МЧС добавили, что при тушении пострадали трое пожарных.
«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — сказал собеседник ТАСС.
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