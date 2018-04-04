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При пожаре в детском ТЦ в Москве погиб человек. Пострадали трое пожарных

04.04.2018 14:35

При пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» погиб человек. Об этом сообщили в службе скорой помощи.

По информации «Мэш», погибший — 45-летний Алексей Карпов. В МЧС заявили, что это сотрудник торгового центра.

пожар

Источник «Интерфакс» рассказал, что всего пострадали двое человек, в том числе один пожарный. Из здания эвакуировали 600 человек.

В МЧС добавили, что при тушении пострадали трое пожарных.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось», — сказал собеседник ТАСС.

  • Пожар на востоке Москвы начался на складе пряжи на последнем этаже торгового центра. МЧС отчиталось о том, что пожар был потушен в течение часа, а площадь возгорания составила 80 квадратных метров. // Медуза

 

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