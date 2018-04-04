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В Великобритании идею о расследование дела Скрипаля совместно с РФ назвали «извращением»

04.04.2018 14:55

По мнению Организации по запрещению химического оружия такое предложение России – диверсионная тактика

Британское представительство в Организации по запрещению химического оружия назвало "извращением" предложение России о совместном расследовании отравления в Солсбери.

фото AFP

Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

"Предложение России о совместном британско-российском расследованием инцидента в Солсбери – это извращение. Это диверсионная тактика, и еще – дезинформация, направленная на избежание вопросов, на которые должна ответить российские власти", – говорится в сообщении.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. // Сегодня

 

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