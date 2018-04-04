На Київщині затримали крадіїв автомобільних акумуляторів

3 квітня, до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця с. Требухів про те, що уночі невідомі особи з автомобіля «КАМАЗ» викрали два акумулятори. Заявник додав, що зловмисники пошкодили замок фіртки, зайшли на подвір’я, де зберігався транспортний засіб і вчинили крадіжку.

Отримавши орієнтування група реагування патрульної поліції негайно виїхала на виклик. Під час відпрацювання правоохоронці встановили та затримали підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявилися двоє односільчан, одному з них 31 рік, іншому - 38.

Затримані зізналися у скоєнні крадіжки і дали правдиві покази. Чоловіки розповіли, що ніде не працюють, тому і зважилися на крадіжку акумуляторів аби здати їх до пункту прийому металобрухту.

На місце події викликана місцева слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування.

УПД Київської області