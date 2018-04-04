Кабмин одобрил законопроект о передаче 500 тыс. га земли в пожизненную собственность фермерам

Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его принять, позволяющий 500 тыс. га передать в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на этой земле, обрабатывают, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть", - сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.

В свою очередь первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк объяснил, что речь идет о земле для фермеров, которая им была выделена еще в 1990-х годах, но они не имели возможности передать ее по наследству.