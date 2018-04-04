Сытник заявил об отсутствии конфликта между НАБУ и САП: «Есть уголовное производство»

Между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой нет никакого конфликта. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник во время выступления на заседании Верховной Рады.

По его словам, сотрудники обеих структур работают в штатном режиме.

"Я вам сообщаю, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет. Есть определенное уголовное производство. Есть определенные материалы, которые на сегодняшний день переданы в компетентные органы. Не нужно спекулировать на этом процессе. Нет никакого конфликта. На сегодняшний день детективы НАБУ, прокуроры САП работают в штатном режиме. Если кто-то хочет сказать, что борьба с коррупцией остановлена – это неправда. Это манипуляция", – заявил Сытник.

Напомним, скандал разгорелся вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в связи с прослушкой в его кабинете, так как его подозревают в неправомерных действиях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В связи с этим генеральный прокурор обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой уволить Холодницкого с должности.

В свою очередь Артем Сытник объяснил, почему Луценко "не светит" контроль над САП и кто будет руководить после Холодницкого. Согласно закону, если Холодницкого отстранят, обязанности главы САП должен будет исполнять его первый заместитель.

Также НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого, которые удалось получить в результате негласных следственных действий в кабинете руководителя САП. // Сегодня