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Холодницкий о прослушке НАБУ: нарезка и игра слов

04.04.2018 14:50

 Он также считает, что это средство манипуляции.

 

 

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потребовал увидеть полную запись НАБУ, которая касается неправомерных действий главы САП.

Холодницкий

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Аудио, которое было сделано, я готов комментировать каждое слово. Я, как прокурор, готов комментировать, как поцесуальний руководитель в своих производствах. То, что было опубликовано - хорошая игра на публику, нарезка всех слов. Я хочу увидеть всю запись", - сказал он.

Холодницкий добавил, что его в течение 2 лет пытаются дискредитировать, а записями много кто сейчас манипулирует.

Однако на вопрос относительно достоверности записей Холодницкий не ответил. Руководитель САП ответит на подобные вопросы лишь Квалификационно-дисциплинарной комиссии. // ТСН

 

 

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