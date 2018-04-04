На Днепропетровщине на вымогательстве взятки попался майор Нацгвардии

В Днепропетровской области заместителя командира батальона Национальной гвардии задержали на получении взятки от подчиненного.

Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, прокуратура Днеропетровской области совместно с сотрудниками СБУ в рамках расследования уголовного производства по статье "получение неправомерной выгоды, сопряженное с вымогательством", разоблачили офицера, который занимался материально-техническим обеспечением воинской части НГУ.

"Майор требовал с подчиненного – командира взвода той же части – 16 тысяч гривен неправомерной выгоды за непривлечение последнего к ответственности за допущенные нарушения учетной дисциплины горюче-смазочных материалов и другого материального имущества, выявленные во время проверки", – говорится в сообщении.

3 апреля во время получения денег офицер был задержан. После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения. Досудебное следствие продолжается. // Сегодня