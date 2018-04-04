Депутатку Жорнищенської сільради на Ківерцівщині покарали за правопорушення

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Ківерцівським районним судом Волинської області до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнуто депутатку Жорнищенської сільської ради.
Обраниця громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
За принципової позиції прокурорів у суді, її визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.
Прес-служба прокуратури області
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