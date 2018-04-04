Працівниця банку заволоділа майже 42 тис грн, що належали клієнтам банківського відділення

Міжгірським відділом Хустської місцевої прокуратури оголошено про підозру працівниці одного з відділень банку смт. Міжгір’я, яка, зловживаючи довірою працівників та клієнтів, шляхом обману, умисно, заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі майже 42 тис грн.

Загалом від злочинних дій підозрюваної потерпіло десять осіб. Слід зазначити, що це пенсіонери, особи соціально незахищеної категорії, в тому числі, інвалід, який самостійно не може пересуватися.



Дії жінки кваліфіковані за ч.3ст. 190КК України,ч.1, ч.2 ст. 200КК України, ч.1, ч.2 ст. 361КК України, ч.1 ст. 362КК України та ч.3 ст.357 КК України.



Також, Міжгірським районним судом задоволено клопотання про затримання підозрюваної з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У кримінальному провадженні досудове розслідування триває.



Прес-служба прокуратури Закарпатської області