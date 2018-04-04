Довічне позбавлення волі загрожує зловмиснику, який вчинив умисне вбивство

Як повідомив виконувач обов’язків керівника Ужгородської місцевої прокуратури Віктор Кузан, в ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня цього року мешканець обласного центру, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння кухонним ножем, умисно вдарив потерпілого в шию.



Отримані травми виявились несумісні з життям.



Завдяки злагодженим діям правоохоронців зазначений злочин, скоєний на ринку «Нива» у місті Ужгороді розкрито «по гарячих слідах», особу підозрюваного встановлено.



За принципової позиції процесуального прокурора, обвинуваченому, який до того ж вже був раніше судимий за умисне вбивство, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави.



За вчинення даного злочину, злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Закарпатської області