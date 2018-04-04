На лаві підсудних опинився директор ТОВ ВКФ «ГЮСС» який вкрав майже 9 млн. грн.

На лаві підсудних опинився директор ТОВ ВКФ «ГЮСС» та ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс», який зловживаючи службовим становищем заволодів коштами територіальної громади міста на суму майже 9 млн. грн.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області закінчено досудове розслідування та до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора ТОВ ВКФ «ГЮСС» та ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, який зловживаючи службовим становищем, спільно з іншою службовою особою цих підприємств (на даний час оголошений у розшук), заволодів грошовими коштами територіальної громади міста на суму майже 9 млн. грн.



Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ ВКФ «ГЮСС» та ПрАТ «Запоріжзв’язоксервіс» уклали з комунальними підприємствами обласного центру низку договорів на користь очолюваних обвинуваченим підприємств, згідно з якими комунальники за одні й ті самі послуги двічі сплачували грошові кошти, отримані від мешканців міста Запоріжжя, як оплату за надання комунальних послуг.



Унаслідок так званого «задвоювання» окремих послуг, під час сплати грошових коштів на виконання умов укладених договорів, упродовж 2013-2015 років комунальним підприємствам міста завдано зазначену матеріальну шкоду.



У ході розслідування підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 800 тисяч гривень, яку упродовж 3 днів внесено на пеціальний рахунок держказначейства.



Обвинуваченому загрожує покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Одночасно повідомляємо, що прокуратурою області за скоєння особливо тяжкого злочину, обставини вчинення якого наведені вище, розшукується Ганзіна Геннадій Олександрович, 07.04.1964 року народження, зареєстрований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ризька, 5, кв. 18.



Розшук здійснюється Дніпровським відділом поліції ГУНП в Запорізькій області.

Прес-служба прокуратури Запорізької області