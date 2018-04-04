Прокуратура домоглась реального терміну ув’язнення для свекра, який до смерті забив свого зятя

Новоукраїнська місцева прокуратура у суді апеляційної інстанції домоглась справедливого покарання – 5 років реального позбавлення волі, для чоловіка, який забив дерев’яним поліном до смерті співмешканця своєї доньки.

Трагічна подія мала місце ще у листопаді 2016 року в с. Мала Вільшанка, Вільшанського району. Так, в ході сварки засуджений за допомогою дерев’яного поліна наніс не менше 8 ударів в область голови потерпілому, який на той час лежав на підлозі. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть потерпілого настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень, а саме: відкритого лінійного перелому кісток зводу основи черепа, крововиливу під м’яку мозкову оболонку в області тім’яної долі правої півкулі головного мозку.

За скоєне судом першої інстанції чоловіка засуджено до умовного терміну покарання. Не погоджуючись з вказаним рішенням суду прокуратура звернулась до апеляційної інстанції з вимогою призначити йому покарання у виді реального позбавлення волі. В обґрунтування своїх вимог прокурор наголошував на невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення.

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури. Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 5 років реального позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області