Організатора «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» засуджено на 7 років

Організатора так званого «референдуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» на території міста Щастя заочно засуджено до 7 років позбавлення волі

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно одного зі співорганізаторів «референдуму» на території міста Щастя, за ознаками вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року громадянин України, будучи так званим «головою територіальної виборчої комісії», забезпечив проведення «псевдореферендуму» на підтримку терористичної організації «ЛНР» у місті Щастя. Останній займався організаційними питаннями проведення так званого «референдуму», а саме підрахуванням «голосів» після завершення «народного волевиявлення» та складанням «кінцевого протоколу», який особисто відвіз до м. Луганська.

Оскільки зловмисник наразі продовжує переховуватись від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області, на підставі ухвали слідчого судді стосовно нього проведено процедуру спеціального досудового розслідування.

У подальшому, за результатами спеціального судового провадження на підставі зібраних в ході досудового розслідування беззаперечних доказів вини правопорушника Новоайдарським районним судом його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області