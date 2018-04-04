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Столичні поліцейські викрили чоловіка, який з автомобіля продавав сурогатний алкоголь

04.04.2018 17:05

Киянин паркував машину на узбіччі дороги і продавав коньяк та горілку сумнівної якості. Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності.

До поліції надійшла інформація про невідомого, який на проспекті Відрадному торгує із автомобіля сурогатом. Місцеві мешканці кілька разів викликали поліцію, однак він встигав втекти до приїзду правоохоронців.

Тож поліцейські зробили засідку і затримали 18-річного киянина під час реалізації алкоголю. Дільничні інспектори поліції вилучили з машини 15 літрів горілки та коньяку сумнівної якості, які були розфасовані у пластикові пляшки, та направили на експертизу.

На правопорушника склали протокол за ч. 1 ст. 164-5 (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує накладення штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

Відділ комунікації поліції Києва

Мар’яна Брацюк

 

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