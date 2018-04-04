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Тільки за один день криворізькі поліцейські затримали 6 чоловіків з наркотиками

04.04.2018 17:22

3 квітня у різних районах містах криворізькі поліцейські виявили 6 осіб, які мали при собі речовини, схожі на наркотичні.

 В ході поверхневих оглядів поліцейські вилучили 3 згортки з речовиною, схожою на «канабіс» та декілька шприців з речовиною, схожою на «опій ацетильований». Усе вилучене направлено для проведення експертних досліджень. Зловмисники пояснювали правоохоронцям різні версії походження наркотичних речовин, найпопулярніша з них - наркотики знайшли на вулиці та збиралися вжити самостійно.

Цікаво, що 47-річний місцевий мешканець, у якого було виявлено та вилучено шприц з 2 мл так званої «ширки» пояснив правоохоронцям, що заборонену речовину він знайшов біля однієї із шкіл у Саксаганському районі міста.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до збуту наркотичних речовин на території міста.

Усім шістьом містянам загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 309 КК України - позбавлення волі строком до 3-х років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького відділу поліції

 

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