У Коростені поліцейські розкрили вбивство, замасковане під пожежу

29 березня у райцентрі після гасіння пожежі у квартирі було знайдено труп її господаря. Проведена експертиза засвідчила, що смерть чоловіка настала через отруєння чадним газом, водночас на його тілі було виявлено численні травми. У ході розслідування обставин події поліцейські затримали двох місцевих жителів, причетних до вбивства загиблого.

Пожежа спалахнула у квартирі близько 1 ночі. Після її локалізації в одній з кімнат на підлозі і знайшли тіло 67-річного чоловіка, господаря оселі.

У ході першочергових заходів поліції було розпочато кримінальне провадження та призначено судово-медичну експертизу причин смерті пенсіонера.

Поряд з висновком про отруєння чадним газом експерти повідомили поліцейських про множинні переломи на тілі загиблого: ребер та грудної клітини.

Відтак досудове розслідування проводилось за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

- Ми збирали свідчення про життя загиблого та коло його спілкування. Так вдалося отримати інформацію про тих, з ким його бачили напередодні фатальної пожежі, - розповів начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт. – У ході подальших заходів ми дізнались, що того вечора загиблий був в одній з квартир по сусідству.

Опитавши кілька десятків громадян, поліцейським вдалося відновити події останнього дня життя загиблого.

Попередньо встановлено, що 28 березня увечері до нього прийшли двоє знайомих і почали вимагати розповісти про вчинену крадіжку. Словесні баталії швидко перейшли у побиття 67-річного чоловіка. Згодом усі перемістились до іншої оселі і нанесення тілесних ушкоджень загиблому продовжилось. Коли він утратив свідомість, його залишили у спокої і перенесли додому. Однак згодом молодики зрозуміли, що пенсіонер отримав тяжкі травми, і вирішили приховати учинений злочин, підпаливши його квартиру.

3 квітня обох підозрюваних, 18 та 21-річних місцевих жителів, затримано у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області