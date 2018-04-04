На Запоріжжі поліцейські затримали жінку, підозрювану у скоєнні вбивства

Під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки жінка спричинила ножове поранення своєму співмешканцю. Від отриманих травм чоловік помер. Відкрито кримінальне провадження.

3 квітня близько 06:40 до Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку в селі Семенівка виявлено труп чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Слідчими та оперативниками проведено ряд слідчо-розшукових заходів, встановлено обставини скоєння злочину й особу підозрюваної.

Встановлено, що 1 квітня близько 19:30 між потерпілим 1968 року народження та його співмешканкою 1973 року народження під час вживання спиртних напоїв виникла сварка. Під час конфлікту жінка спричинила чоловіку ножове поранення тулубу. Від отриманої травми останній помер.

Зловмисницю затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року запорізькими поліцейськими 21 особі повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.

Нагадаємо, що поліцейські затримали двох чоловіків незаконно заволоділи автомобілем, намагались проникнути до магазину, переслідували автобус з дітьми, які стали свідками події, та погрожували їм зброєю.

Відділ комунікації поліції Запорізької області