Знайдені в парку Миколаєва гранати виявились навчальними (фото)

04.04.2018 17:37

Сьогодні, 4 квітня, близько 14:20 до поліції Центрального району Миколаєва звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що в парку Адміралтейському, під лавкою, він виявив пакет із предметами, схожими на гранати.