Знайдені в парку Миколаєва гранати виявились навчальними (фото)

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Сьогодні, 4 квітня, близько 14:20 до поліції Центрального району Миколаєва звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що в парку Адміралтейському, під лавкою, він виявив пакет із предметами, схожими на гранати.
На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, які оточили район можливої небезпеки.
За висновком фахівців, виявлена знахідка – це навчально-імітаційні гранати.
Вилучене направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ ГУНП в Миколаївській області.
Надається кваліфікація події, встановлюються всі обставини.
Відділ комунікації поліції Миколаївської області
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