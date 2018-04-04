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Знайдені в парку Миколаєва гранати виявились навчальними (фото)

04.04.2018 17:37

Сьогодні, 4 квітня, близько 14:20 до поліції Центрального району Миколаєва звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що в парку Адміралтейському, під лавкою, він виявив пакет із предметами, схожими на гранати.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники, які оточили район можливої небезпеки. 

За висновком фахівців, виявлена знахідка – це навчально-імітаційні гранати.

Вилучене направлено на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ ГУНП в Миколаївській області.

Надається кваліфікація події, встановлюються всі обставини.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

 

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