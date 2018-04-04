Мошенники выдают себя за работников госучреждений и массово обманывают пожилых людей

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Мошенники выдают себя за сотрудников Министерства и пытаются продать людям преклонного возраста медицинскую технику
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
В Министерство социальной политики Украины поступила информация о попытках мошенников, которые, выдавая себя за работников Министерства, предлагают приобрести медицинские приборы.
Мошенники звонят пожилым людям, представляются работниками министерства социальной политики Украины и рассказывают об акционной возможности приобрести товары якобы по сниженной цене, требуя при этом осуществить предварительную оплату части стоимости товара.
"Просим не верить мошенникам и не перечислять деньги преступникам. Предупреждайте своих близких о существовании мошеннических схем, берегите себя и родных людей", - призывает пресс-служба.
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