ДТП на Сумской: суд продлил арест Зайцевой и Дронова до 1 июня

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Защитник водителя Volkswagen Touareg заявил, что прокуратура не доказала риски его побега
Киевский районный суд продлил меру пресечения участникам жуткого ДТП в центре Харькова - Алене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент NewsRoom.
"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", - рассказала Юлия Козырь.
Защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, так как обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе. Сам Дронов также попросил о снисхождении.
"У меня мама одна, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы сбежать, но я этого не сделал", - заявил участник ДТП.
Напомним, смертельная авария на Сумской произошла 18 октября прошлого года. После столкновения Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова и Lexus RX200, за рулем которого находилась Алена Зайцева, "японец" отбросило на тротуар. Машина снесла группу пешеходов, которая дожидалась зеленого света на переходе, в результате шесть человек погибли, еще столько же - пострадали. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"), санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следующее заседание пройдет 11 апреля.
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